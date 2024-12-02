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14:01, 2 декабря 2024Путешествия

Застрявшие на круизном лайнере россияне собрались устроить пикет на борту

Застрявшие на круизном лайнере SH Diana пассажиры собрались устроить пикет
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Horacio Villalobos / Corbis / Getty Images

Группа пассажиров круизного лайнера SH Diana, в том числе россияне, собрались устроить пикет на борту. Об этом «Известиям» рассказал один из застрявших на судне туристов Илья Строков.

По словам мужчины, последняя голодающая пассажирка лайнера Наталья, которая не попала в Антарктиду в рамках тура Swan Hellenic, закончила голодовку. При этом в переговоры по возмещению затрат из-за отмененного путешествия компания вступила только с ней.

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«Хочу сказать, что, наверное, борьба на этом еще не закончена, потому что другие пассажиры российские не получили никаких приглашений», — пояснил собеседник издания.

Строков подчеркнул, что Swan Hellenic понимает только язык радикальных мер, на которые готовы пойти ее клиенты. При этом он добавил, что пассажиры будут действовать только в рамках правового поля и уже проконсультировались со специалистами по вопросу компенсации.

«Нам сказали, какие возможности и компенсации мы должны получить по европейскому праву, — сообщил мужчина. — Хочу вас уведомить, это отнюдь не 30 процентов, на которые ссылался генеральный директор компании Swan Hellenic».

Россиянин отметил, что уже порядка 20 человек подписали досудебную претензию: 12 из китайской группы и 10 — из российской. Более того, он заявил, что, если представители компании не примут шагов как минимум к началу диалога, путешественники будут согласовывать проведение пикета на корабле с местными властями.

Ранее стало известно, что российская туристка Наталья Литвинова, устроившая голодовку из-за сорванного круиза в Антарктику, договорилась с компанией-организатором Swan Hellenic. Россиянка отметила, что ее устроили предложенные условия, но раскрывать она их не стала.

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