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09:32, 2 декабря 2024Путешествия

Устроившая голодовку из-за сорванного круиза россиянка договорилась с компанией

RT: голодавшая из-за сорванного круиза россиянка договорилась с Swan Hellenic
Мария Борисова
Мария Борисова
СюжетПротесты в России

Фото: Horacio Villalobos / Corbis / Getty Images

Российская туристка Наталья Литвинова, устроившая голодовку из-за сорванного круиза в Антарктику, договорилась с компанией-организатором Swan Hellenic. Об этом она сообщила RT.

Россиянка отметила, что ее устроили предложенные условия, но раскрывать она их не стала. «Компания связалась со мной, и в результате конструктивного диалога мы достигли договоренностей. Главное, что все было не зря», — цитирует Людмилу издание.

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Отмечается, что из-за испорченной поездки в Антарктиду россиянка пять дней не ела и не пила. Она осталась единственной голодавшей на судке, но потом прекратила протест.

По данным источника, другие туристы из России, застрявшие на корабле Diana, хотят устроить пикет. Они требуют компенсации в размере 10 тысяч евро (более 1,1 миллиона рублей). Кроме того, путешественники хотят проверить действия капитана, которого замечали в баре после поломки судна. На ответ компании дали 14 дней, затем люди планируют обратиться в суд.

Туристы застряли на круизном лайнере компании Swan Hellenic из-за неисправности судна. Недовольные клиенты объявили голодовку и потребовали вернуть им стоимость поездки. При этом оператор лайнера ранее заявлял об урегулировании ситуации.

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