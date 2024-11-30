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19:31, 30 ноября 2024Путешествия

Капитана застрявшего по пути в Антарктиду лайнера застали пьющим в баре и сняли на видео

RT: после поломки лайнера по пути в Антарктиду его капитан проводил время в баре
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

После поломки круизного лайнера Swan Hellenic Diana, застрявшего по пути в Антарктиду, капитан судна проводил вечера в баре, где его застали пассажиры. Об этом пишет RT в Telegram.

Один из туристов снял видео, на котором видно, как утверждается, командира судна с напитком за барной стойкой.

По словам пассажиров, мужчина приходил выпивать несколько вечеров подряд. Однако, когда он заметил съемку, перестал посещать бар.

Ранее стало известно, что единственной голодающей на застрявшем лайнере осталась жительница Волгограда Наталья Литвинова. Россиянка не ест уже пять дней. Она требует от туристической компании ваучер на аналогичный круиз, так как не имеет финансовой возможности купить новый.

О застрявшем по пути в Антарктиду круизном лайнере стало известно 29 ноября. У судна возникли неполадки с двигателем, из-за чего круизной компании Swan Hellenic пришлось отменить поездку. Как заявили в организации, судно движется со скоростью 11 километров в час. Всего на борту находятся более 170 пассажиров, которые отдали за путевки от 972 тысяч до 1,3 миллиона рублей.

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