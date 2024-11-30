Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:50, 30 ноября 2024Путешествия

Россиянка осталась единственной голодающей на застрявшем по пути в Антарктиду лайнере

Жительница Волгограда осталась единственной голодающей на застрявшем лайнере
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал SHOT

Жительница Волгограда Наталья Литвинова осталась единственной голодающей на застрявшем по пути в Антарктиду круизном лайнере Swan Hellenic Diana. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

Уточняется, что россиянка ничего не ест уже пять дней. Она требует от компании ваучер на аналогичный круиз, так как не имеет финансовой возможности купить новый. Однако на ее голодовку никто не реагирует — лишь экипаж раз в день предлагает ей медосмотр.

Материалы по теме:
«Мужик — это большой-большой камень» Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
«Мужик — это большой-большой камень»Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
2 октября 2024
Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?
Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?
27 сентября 2024

По словам Литвиновой, все другие пассажиры, участвовавшие в голодовке, договорились с компанией о возмещении ущерба, но никто не раскрывает, на каких условиях.

Ранее стало известно, что пассажирам застрявшего по пути в Антарктиду круизного лайнера Swan Hellenic Diana возместят ущерб.

При этом пассажиры посчитали такое решение нечестным, поскольку из обещанных 15 островов они посетили лишь три. Возмутившиеся туристы устроили голодовку. Известно, что по пути в Антарктиду у судна SH DIANA возникли неполадки с двигателем, и из-за этого круизной компании Swan Hellenic пришлось отменить поездку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Установлены личности двух подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

      В главной библиотеке Луганска произошел пожар

      Олег Майами после поцелуя с Бузовой повысил гонорар почти на миллион рублей

      В Москве мужчина с пистолетом отвез подростков на пустырь из-за кроссовок и попал на видео

      В США указали на провокации в отношении России по ударам «Орешником» по Европе

      В Белоруссии рассказали о выброшенном поляками на территорию страны избитом беженце

      Поперечный получил штраф за дискредитацию армии и описал это одной фразой

      Направлявшиеся на Кубу россияне застряли в аэропорту на пять часов

      В Германии признали неспособность снабжать ВСУ оружием в нужном количестве

      Полиция начала проверку после слов российского губернатора об огромных взятках в футболе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше