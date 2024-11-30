Россиянка осталась единственной голодающей на застрявшем по пути в Антарктиду лайнере

Жительница Волгограда осталась единственной голодающей на застрявшем лайнере

Жительница Волгограда Наталья Литвинова осталась единственной голодающей на застрявшем по пути в Антарктиду круизном лайнере Swan Hellenic Diana. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

Уточняется, что россиянка ничего не ест уже пять дней. Она требует от компании ваучер на аналогичный круиз, так как не имеет финансовой возможности купить новый. Однако на ее голодовку никто не реагирует — лишь экипаж раз в день предлагает ей медосмотр.

По словам Литвиновой, все другие пассажиры, участвовавшие в голодовке, договорились с компанией о возмещении ущерба, но никто не раскрывает, на каких условиях.

Ранее стало известно, что пассажирам застрявшего по пути в Антарктиду круизного лайнера Swan Hellenic Diana возместят ущерб.

При этом пассажиры посчитали такое решение нечестным, поскольку из обещанных 15 островов они посетили лишь три. Возмутившиеся туристы устроили голодовку. Известно, что по пути в Антарктиду у судна SH DIANA возникли неполадки с двигателем, и из-за этого круизной компании Swan Hellenic пришлось отменить поездку.