Застрявшим по пути в Антарктиду пассажирам круизного лайнера возместят ущерб

Застрявшим по пути в Антарктиду пассажирам лайнера выплатят компенсацию

Пассажирам застрявшего по пути в Антарктиду круизного лайнера Swan Hellenic Diana возместят ущерб. Об этом «Известиям» рассказала находящаяся на борту Наталья Литвинова.

Уточняется, что компания предложила пассажирам выплатить компенсацию в размере 50 процентов стоимости круиза. При этом выплата достигнет 65 процентов, если путешественники решат сразу же забронировать другой тур.

При этом сами пассажиры посчитали такое решение нечестным, поскольку из обещанных 15 островов они посетили лишь три. Возмутившиеся туристы устроили голодовку. Известно, что по пути в Антарктиду у судна SH DIANA возникли неполадки с двигателем, и из-за этого круизной компании Swan Hellenic пришлось отменить поездку.