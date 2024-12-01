Оператор застрявшего по пути в Антарктиду лайнера заявил об урегулировании ситуации

РБК: ситуация с пассажирами лайнера SH Diana урегулирована до прибытия в Ушуайю

Ситуация с пассажирами круизного лайнера SH Diana, застрявшего по пути в Антарктиду, урегулирована. Об этом заявил РБК представитель компании-оператора Swan Hellenic со ссылкой на заявление гендиректора Андреа Зито.

Отмечается, что во время круиза из Кейптауна в Ушуайю (Аргентина) на 14-й день маршрута была выявлена техническая неисправность — судно не успевало прибыть в Аргентину к запланированной дате. Тогда экипаж решил сократить маршрут. В Ушуайю SH Diana должен прибыть утром 1 декабря.

В компании заявили, что угрозы безопасности пассажиров нет, ситуация на судне под контролем.

Ранее стало известно, что после поломки круизного лайнера Swan Hellenic Diana капитан судна проводил вечера в баре, где его застали пассажиры и сняли на видео. По словам пассажиров, мужчина приходил выпивать несколько вечеров подряд. Однако, когда он заметил съемку, перестал посещать бар.

Россиянка Наталья Литвинова объявляла голодовку, требуя от компании ваучер на аналогичный круиз, так как не у не было финансовой возможности купить новый. Однако на ее требования никто так и не отреагировал.

