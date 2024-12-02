Россиянка лишилась части печени из-за годами жившего в ее теле паразита

В Татарстане хирурги удалили женщине 11-килограммовую кисту с паразитом

Казанские хирурги удалили пациентке 11-килограммовую кисту с паразитом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Несколько лет назад в теле россиянки поселился эхинококк — паразитический червь. Тогда женщина не завершила курс лечения, и в 2023 году заболевание вновь дало о себе знать. После резкого похудения она обнаружила новообразование больших размеров в животе.

Анализы подтвердили, что это финна эхинококка. За прошедшие годы она достигла больших размеров и сдавила внутренние органы женщины. Удалить паразита смогли только с частью печени и мочеточника пациентки из Татарстана.

Ранее жительнице Екатеринбурга удалили опухоль весом почти девять килограммов. Новообразование росло в теле горожанки на протяжении по меньшей мере двух лет. Россиянка замечала изменения, однако была уверена, что изменения ее фигуры вызваны естественными причинами.