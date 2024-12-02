Россиянка расправилась с супругом во время ссоры

В Москве женщина убила супруга ножом во время ссоры

В Москве задержали женщину, расправившуюся с супругом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 1 декабря подозреваемая в квартире дома на Рублевском шоссе поссорилась с мужем. Она схватила нож и несколько раз ударила им мужчину в грудь. Спасти его не удалось.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Вскоре россиянке предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее в Москве суд приговорил к 6,5 года лишения свободы женщину, расправившуюся со знакомой 14 лет назад.