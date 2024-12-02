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05:30, 2 декабря 2024Путешествия

Российская тревел-блогерша предупредила туристов о нескольких запретах на Бали

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: anto1987 / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша предупредила туристов о нескольких запретных на Бали действиях. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Я — Катя, и я выбрала план А: увидеть все 195 стран» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в многочисленные храмы можно войти лишь в закрытой одежде, а женщины во время менструации и вовсе не должны туда ходить.

«Еще один важный момент: не трогайте головы людей. В балийской культуре голова считается самой священной частью тела, и даже ласковый жест, такой как поглаживание по голове, может быть воспринят как оскорбление», — заметила блогерша.

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Кроме того, она посоветовала воздержаться от разговоров и не снимать со вспышкой во время священных танцев и ритуалов, а также соблюдать полное молчание в День тишины — Ньепи. Нарушение этих правил вызовет резкое осуждение со стороны местных жителей.

Ранее эта же блогерша побывала во Вьетнаме и удивилась привычке местных жителей есть прямо на тротуаре у дороги. По словам автора публикации, это обычное дело для популярной азиатской страны.

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