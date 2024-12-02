Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:28, 2 декабря 2024Мир

Секс-работницы в одной европейской стране получили право на пенсию

В Бельгии секс-работницы получили право на пенсию и больничные
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

В Бельгии секс-работницы первыми в мире получили право на пенсию, больничные и пособие по беременности. Об этом сообщило издание The Guardian.

В мае 2024 года законодатели европейской страны приняли закон, согласно которому работницам секс-индустрии предоставляются те же права при трудоустройстве, как и другим официально устроенным сотрудникам. В воскресенье, 1 декабря, изменения вступили в силу.

Также работницы могут отказаться от половых контактов с клиентом в любой момент, а работодатель не имеет право уволить сотрудницу за это.

Отмечается, что закон был направлен на устранение серой зоны, в которой секс-индустрия оказалась в 2022 году после ее декриминализации.

Ранее в Благовещенске женщину, пожаловавшуюся на сутенера, оштрафовали на 1500 рублей за занятие проституцией. Россиянку возмутило то, что мужчина перестал платить девушке деньги.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Предали Зеленского хозяева». Захарова прокомментировала заявление США о территориальных уступках Украины

      Мадуро обвинил Запад в желании разрушить семейные ценности

      Полицейский в Тбилиси загорелся после действий протестующих

      Названа лидирующая на выборах в парламент Румынии партия

      Срок старта продаж на балет «Щелкунчик» раскрыли

      Военкор призвал депутатов Рады не позорить украинских военных

      Телеканал пригласил скандальную порномодель на интервью и возмутил зрителей

      Порнозвезда рассказала о совмещении секс-работы и заботы о дочери

      В России захотели ввести ответственность за несанкционированные свалки

      Российский офицер рассказал о боях в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше