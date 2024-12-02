Секс-работницы в одной европейской стране получили право на пенсию

В Бельгии секс-работницы получили право на пенсию и больничные

В Бельгии секс-работницы первыми в мире получили право на пенсию, больничные и пособие по беременности. Об этом сообщило издание The Guardian.

В мае 2024 года законодатели европейской страны приняли закон, согласно которому работницам секс-индустрии предоставляются те же права при трудоустройстве, как и другим официально устроенным сотрудникам. В воскресенье, 1 декабря, изменения вступили в силу.

Также работницы могут отказаться от половых контактов с клиентом в любой момент, а работодатель не имеет право уволить сотрудницу за это.

Отмечается, что закон был направлен на устранение серой зоны, в которой секс-индустрия оказалась в 2022 году после ее декриминализации.

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