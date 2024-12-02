Сенатор обрушился с обвинениями на Байдена из-за решения помиловать сына

Сенатор Беннет: помилованием сына Байден поставил личные интересы выше долга

Сенатор Майкл Беннет на своей странице в соцсети X выступил с обвинением в адрес президента США Джо Байдена из-за его решения помиловать своего сына Хантера, отметив, что таким образом глава государства подорвал веру соотечественников в справедливость американского правосудия.

«Своим решением Байден поставил личные интересы выше долга и еще сильнее подорвал веру американцев в то, что система правосудия справедлива и что все перед ней равны», — написал политик.

Ранее спикер Палаты представителей Соединенных Штатов республиканец Майк Джонсон заявил, что Байден и члены его семьи дискредитировали систему правосудия в глазах американских граждан. Он также призвал американцев как можно скорее начать «настоящие реформы».