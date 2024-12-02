Спикер обвинил Байденов в подрыве доверия американцев к правосудию в США

Спикер Джонсон: доверие американцев к правосудию в США подорвали Байдены

Действующий президент США Джо Байден и члены его семьи дискредитировали систему правосудия в глазах американских граждан. С таким заявлением в соцсети Х выступил спикер Палаты представителей Соединенных Штатов республиканец Майк Джонсон.

«Доверие к нашей системе правосудия было почти непоправимо подорвано Байденами и их использованием и злоупотреблением ею», — написал Джонсон. Он также призвал американцев как можно скорее начать «настоящие реформы».

Ранее избранный сенатор-республиканец Джим Бэнкс раскритиковал президента США за помилование своего сына, бизнесмена Хантера Байдена.