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13:56, 2 декабря 2024Экономика

Владелец водки Stolichnaya решил обанкротиться в США

Bloomberg: подразделение владельца водки Stolichnaya в США подало на банкротство
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Stoli Group (USA) LLC, американское подразделение производителя алкоголя Stoli Group (признана экстремистской организацией и запрещена в России), который владеет правами на бренды водок «Московская» (Moskovskaya) и «Столичная» (Stolichnaya), подало в один из судов Техаса заявление о банкротстве. Об этом сообщает Bloomberg.

В соответствии с кодексом о банкротстве США, компания может продолжать работу в обычном режиме и разрабатывать план расчетов с кредиторами и порядок реструктуризации долга. По данным издания, стоимость активов Stoli Group (USA) превышает 100 миллионов долларов, в то время как обязательства составляют 50-100 миллионов.

Состояние владельца Stoli Group Юрия Шефлера Forbes оценивает в 1,4 миллиарда долларов. Бизнесмен покинул Россию еще в 2002 году, позднее в его отношении возбудили уголовное дело, закрытое в 2018 году. В июне этого года компания выкупила права на водочные бренды Moskovskaya и Stolichnaya на аукционе в Нидерландах за 1,6 миллиона евро.

Шефлер долгое время владел предприятиями по производству алкоголя на территории России, но в июле 2024 года они были переданы в собственность государства. Структуры бизнесмена попали в список экстремистских организаций из-за финансирования фонда, который направляет средства на поддержку Вооруженных сил Украины.

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