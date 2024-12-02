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22:44, 2 декабря 2024Мир

Трамп призвал освободить заложников в Газе до его инаугурации

Трамп пригрозил расплатой, если заложников в Газе не освободят до инаугурации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп пригрозил жестокой расплатой ответственным за удержание заложников в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС.

Он пообещал наказать виновных, если заложников в Газе не освободят до его инаугурации. «Тех, кто совершил эти злодеяния против человечества на Ближнем Востоке, ожидает жестокая расплата», — подчеркнул Трамп и призвал решить этот вопрос в ближайшее время.

Трамп добавил, что разговоры о заложниках, удерживаемых в секторе Газа, не влекут за собой никаких действий.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Трамп хочет урегулировать конфликт в секторе Газа еще до своей инаугурации, которая назначена на 20 января. По его словам, политик добивается, чтобы сделка о прекращении огня и освобождении заложников была заключена как можно скорее.

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