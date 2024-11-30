Американский сенатор заявил о желании Трампа урегулировать конфликт в Газе

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп хочет добиться урегулирования конфликта в секторе Газа еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью порталу Axios.
По его словам, Трамп желает, чтобы сделка о прекращении огня и освобождении заложников была заключена как можно скорее. «Он хочет, чтобы это произошло сейчас», — добавил сенатор.
Грэм выступил с надеждой, что действующая администрация США будет сотрудничать с будущей по вопросу прекращения огня на Ближнем Востоке.
Ранее Трамп заявил, что намерен положить конец всем войнам за время своего президентства.