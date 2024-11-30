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04:49, 30 ноября 2024Мир

Американский сенатор заявил о желании Трампа урегулировать конфликт в Газе

Сенатор Грэм: Трамп хочет урегулировать конфликт в Газе еще до своей инаугурации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп хочет добиться урегулирования конфликта в секторе Газа еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью порталу Axios.

По его словам, Трамп желает, чтобы сделка о прекращении огня и освобождении заложников была заключена как можно скорее. «Он хочет, чтобы это произошло сейчас», — добавил сенатор.

Грэм выступил с надеждой, что действующая администрация США будет сотрудничать с будущей по вопросу прекращения огня на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил, что намерен положить конец всем войнам за время своего президентства.

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