Украина ответила на заявления властей Грузии о сценарии Майдана

МИД Украины осудил высказывания властей Грузии о сценарии Майдана в стране

Министерство иностранных дел Украины осудило высказывания властей Грузии о сценарии Майдана в стране. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Грузинскому правительству следует прекратить пугать своих людей мифическим "украинским сценарием"», — подчеркнул украинский МИД.

Министерство ответило на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о повторении сценария Майдана и обвинило его в попытке втянуть Киев во внутриполитические процессы. Ведомство также выразило поддержку протестующим против решения грузинских властей вывести переговоры о вступлении в Европейский союз (ЕС) из повестки дня до 2028 года.

Ранее Кобахидзе пресек попытки повторения Майдана в Грузии на фоне протестов. По его словам, беспорядки в Грузии курируются из-за рубежа для украинизации страны.