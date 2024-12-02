Украина выпустила по территории России беспилотник самолетного типа

Брянский глава Богомаз: силами СОБРа Росгвардии уничтожен БПЛА самолетного типа

В ночь на 2 декабря Украина выпустила по территории России беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Это следует из сообщения губернатора Брянской области Александра Богомаза в Telegram.

Как сообщил губернатор, беспилотник был уничтожен силами специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — написал в блоге чиновник.

Известно, что всего за ночь военные перехватили и уничтожили 15 украинских летательных аппаратов. Больше всего — восемь — над Курской областью. Еще четыре сбили над Брянской области, два — над Крымом и один — над Белгородской областью.