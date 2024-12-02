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08:25, 2 декабря 2024Россия

Украина выпустила по территории России беспилотник самолетного типа

Брянский глава Богомаз: силами СОБРа Росгвардии уничтожен БПЛА самолетного типа
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

В ночь на 2 декабря Украина выпустила по территории России беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Это следует из сообщения губернатора Брянской области Александра Богомаза в Telegram.

Как сообщил губернатор, беспилотник был уничтожен силами специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — написал в блоге чиновник.

Известно, что всего за ночь военные перехватили и уничтожили 15 украинских летательных аппаратов. Больше всего — восемь — над Курской областью. Еще четыре сбили над Брянской области, два — над Крымом и один — над Белгородской областью.

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