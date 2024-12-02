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12:23, 2 декабря 2024Бывший СССР

Украинский военком рассказал об изучении расписания концертов для облав

«Страна.ua»: на Украине ТЦК изучают расписания концертов при подготовке облав
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкоматов на Украине) изучают расписание мероприятий при подготовке облав. Информацию об этом подтвердил глава Черкасского объединенного городского ТЦК Олег Тимошенко, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, военкомы оценивают потенциальный состав посетителей мероприятий. Так, например, на концерте украинской певицы Тины Кароль сотрудники ТЦК облавы не устроят, так как там «вряд ли будут мужчины».

12 октября стало известно о массовой облаве военкомов на посетителей концерта группы «Океан Эльзы» в Киеве. Часть молодых людей сотрудники ТЦК силой затолкнули в машины и увезли в неизвестном направлении.

Позднее издание «Страна.ua» сообщило, что в Харькове в клуб, где были запланированы концерты, пришли около 20 военкомов. Они раздали повестки музыкантам и посетителям заведения.

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