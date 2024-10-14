В Харькове военкомы раздали повестки музыкантам и посетителям клуба

Сотрудники ТЦК в Харькове раздали повестки музыкантам и посетителям клуба

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) раздали повестки музыкантам и посетителям клуба, где были запланированы концерты, «Страна.ua».

Как пишет издание, выступать должны были группы True Tough, «Ґрунт палає» и Mordox, но в клубе появились около 20 сотрудников военкомата, которые начали проверять документы у мужчин. Как отмечает «Страна», звукорежиссер концерта уже был отправлен на обучение.

Ранее стало известно о массовых облавах на уклонистов в ряде украинских городов. Рейды военкомов начались, в частности, в Киеве, Одессе и Кривом Роге. Уклонистов разыскивают в том числе в торговых центрах и спортивных клубах. При этом призывников забирают прямо во время тренировок, предварительно проведя с ними разъяснительную беседу.