В бывшей республике СССР оценили вероятность дефолта на фоне подорожания доллара

Байбазаров: в Казахстане не ожидается дефолта на фоне ослабления тенге к доллару

В Казахстане не ожидается дефолта на фоне ослабления тенге к доллару. Так финансовое состояние бывшей республики СССР оценил заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров, его цитирует Forbes.

По словам чиновника, государство имеет резервы для поддержания курса национальной валюты, поэтому вероятность дефолта остается низкой.

«Валютные колебания всегда происходили и будут происходить. Вопрос в том, как реагировать, какие превентивные меры принимать, чтобы снизить негативное влияние такого колебания валютных курсов», — пояснил он.

На фоне подорожания доллара к российской валюте начал падать и курс казахской. Стоимость тенге, колебавшаяся до этого в пределах 498-499 тенге за доллар, достигла почти 515, из-за чего Нацбанк Казахстана провел валютные интервенции более чем на миллиард долларов для поддержания курса тенге.

«На фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов для недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты в период с 15 по 28 ноября Национальный банк проводил валютные интервенции. Объем продажи валюты по итогам месяца составил 1 047 млн долларов США», — сообщили в регуляторе.

По словам Байбазарова, одной из причин ослабления тенге стало глобальное усиление индекса доллара в последние месяцы. Также на курсы валют повлияли снижение мировых цен на нефть и ослабление российского рубля: учитывая, что Россия является крупным торговым партнером Казахстана, скачки рубля могут оказывать влияние на курс тенге, добавил он.

На фоне ускорения инфляции до 8,5 процента и с учетом обновленных прогнозов и оценки баланса рисков Нацбанк Казахстана объявил о повышении базовой ставки на один процентный пункт, до 15,25 процента. Рост цен объяснили ослаблением тенге и существенным повышением стоимости регулируемых услуг из-за реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции».