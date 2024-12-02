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17:17, 2 декабря 2024Россия

В Госдуме прокомментировали заявление о временных территориальных уступках Украины

Депутат ГД Шеремет назвал заявление о территориальных уступках «туманом войны»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Заявление бывшего генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о временных территориальных уступках Украины является «туманом войны». Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

По словам парламентария, Западу нужно любыми путями добиться заморозки конфликта, чтобы позднее разжечь военный конфликт с новым масштабом.

«Сегодня киевский режим трещит по швам по всем фронтам, зима близко, поэтому нужно под реверансы о мирных переговорах и каких-то призрачных уступках выиграть время, чтобы снова накачать Украину оружием и по новой развязать военный конфликт у границ России», — обозначил Шеремет.

Депутат призвал комплексно подходить к урегулированию украинского конфликта, чтобы не дать Западу «снова обмануть Россию, воспользовавшись ее великодушием».

Ранее Столтенберг допустил, что Киев может пойти на «временную уступку» территорий ради прекращения огня. Но для этого, по его словам, Украине необходимы гарантии безопасности, которые могут включать вступление в НАТО и другие способы поддержки.

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