В Кремле прокомментировали визит Шольца в Киев

Песков: Путин ничего не передавал в Киев через Шольца

Президент России Владимир Путин ничего не передавал в Киев через канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Уточняется, что глава немецкого правительства прибыл на Украину и планирует провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее Шольц анонсировал выделение Киеву вооружений на 650 миллионов евро, о котором он объявит в ходе предстоящей встречи с Зеленским. По словам канцлера, во время визита в Киев он хотел бы выразить свою солидарность с Украиной.