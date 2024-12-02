В Кремле прокомментировали визит Шольца в Киев

Президент России Владимир Путин ничего не передавал в Киев через канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Уточняется, что глава немецкого правительства прибыл на Украину и планирует провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Ранее Шольц анонсировал выделение Киеву вооружений на 650 миллионов евро, о котором он объявит в ходе предстоящей встречи с Зеленским. По словам канцлера, во время визита в Киев он хотел бы выразить свою солидарность с Украиной.