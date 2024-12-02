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12:36, 2 декабря 2024Мир

В Кремле прокомментировали визит Шольца в Киев

Песков: Путин ничего не передавал в Киев через Шольца
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин ничего не передавал в Киев через канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Уточняется, что глава немецкого правительства прибыл на Украину и планирует провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее Шольц анонсировал выделение Киеву вооружений на 650 миллионов евро, о котором он объявит в ходе предстоящей встречи с Зеленским. По словам канцлера, во время визита в Киев он хотел бы выразить свою солидарность с Украиной.

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