В Кремле заявили о нарушении закона россиянами в Грузии

Песков: россияне, напавшие на сотрудников МВД в Грузии, нарушили закон

Граждане России, напавшие в Грузии на сотрудников МВД в ходе протестов против приостановки евроинтеграции, нарушили местные законы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы не располагаем информацией, что это за люди, но с другой стороны, очевидно, что, принимая участие в нападении на силовиков, они нарушали закон страны», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что Москва не обладает информацией о россиянах, которых обвиняют в нападении на силовиков, но добавил, что российское дипломатическое представительство намерено ее получить.

Ранее Песков заявил, что митинги в Грузии имеют все признаки попытки провести в стране «оранжевую революцию», так же как на Украине. Он подчеркнул, что Москва считает события в Грузии внутренними делами страны и не планирует в них вмешиваться.