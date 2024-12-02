Песков заявил о росте усталости от Зеленского на Украине и в Европе

На Украине среди населения растет усталость от президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, данные и статистические исследования указывают на рост усталости среди населения Украины от Зеленского. Он добавил, что все большее количество украинцев не готовы мириться с продолжающимся конфликтом. Песков также подчеркнул, что в отношении ситуации на Украине изменяются настроения и в странах Европы. Он заключил, что это свидетельствует о том, что динамика в регионе становится более очевидной для международного сообщества.

Ранее, высказываясь о вероятности переговоров в 2025 году, Песков заявил, что Россия в любом случае будет обеспечивать свои интересы в ситуации вокруг Украины. Он добавил, что «ситуация на фронтах хорошо известна».