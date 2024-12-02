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12:33, 2 декабря 2024Россия

В Кремле высказались о вероятности переговоров по Украине в 2025 году

Песков: Россия будет обеспечивать свои интересы в ситуации вокруг Украины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Россия будет обеспечивать свои интересы в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя вероятность переговоров в 2025 году, передает ТАСС.

Высказывая позицию Кремля, он отметил, что «все будет зависеть от того, как будут развиваться события».

«Для нас главное — добиться тех целей, которые поставлены. Мы продолжаем специальную военную операцию. Россия в любом случае будет обеспечивать свои интересы в ситуации вокруг Украины», — заключил Песков, добавив, что «ситуация на фронтах хорошо известна».

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко спрогнозировала попытку начать переговоры по Украине в 2025 году. При этом она обозначила, что Россия не пойдет на переговоры по Украине в случае, если их итогом станут соглашения «непонятного статуса».

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