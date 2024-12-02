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14:47, 2 декабря 2024Россия

В России четверых школьников увезли в больницу из-за одного предмета

В Северной Осетии четверых школьников госпитализировали прямо во время урока
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: David Perkins / Unsplash

В Северной Осетии четверых школьников увезли в больницу прямо с урока. Об этом сообщает Telegram-канал Gor Mash.

По данным канала, ЧП произошло в селе Чермен. После того как учительница попросила детей взять в руки карандаши, одна девочка достала неустановленный пластиковый предмет с резким запахом. Ее одноклассники сразу же почувствовали себя плохо.

Состояние госпитализированных детей врачи оценивают как стабильное. Ближайшую ночь они проведут в больнице. Прибывшие на место специалисты устанавливают обстоятельства случившегося. О каком именно предмете может идти речь и как он попал к школьнице — не сообщается.

Ранее в Татарстане мальчик поджег школу после вызова родителей на беседу с учителем. Расстроенный этим ребенок чиркнул спичками, покидая учебное заведение. После этого фасад школы загорелся. Пожар сотрудники учебного учреждения смогли потушить своими силами, а мать школьника привлекли к административной ответственности.

ЖЗЛ
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