В России четверых школьников увезли в больницу из-за одного предмета

В Северной Осетии четверых школьников увезли в больницу прямо с урока. Об этом сообщает Telegram-канал Gor Mash.
По данным канала, ЧП произошло в селе Чермен. После того как учительница попросила детей взять в руки карандаши, одна девочка достала неустановленный пластиковый предмет с резким запахом. Ее одноклассники сразу же почувствовали себя плохо.
Состояние госпитализированных детей врачи оценивают как стабильное. Ближайшую ночь они проведут в больнице. Прибывшие на место специалисты устанавливают обстоятельства случившегося. О каком именно предмете может идти речь и как он попал к школьнице — не сообщается.
Ранее в Татарстане мальчик поджег школу после вызова родителей на беседу с учителем. Расстроенный этим ребенок чиркнул спичками, покидая учебное заведение. После этого фасад школы загорелся. Пожар сотрудники учебного учреждения смогли потушить своими силами, а мать школьника привлекли к административной ответственности.