В России назвали ЕС союзом войны и подстрекателем конфликтов

Сенатор Косачев назвал Евросоюз подстрекателем беспорядков в Грузии

Евросоюз является «союзом войны», главным фактором разделения Европы и подстрекателем конфликтов. Так это объединение назвал в Telegram зампред Совета Федерации, глава Комитета по международным делам Константин Косачев.

По словам сенатора, он видит прямую связь между деятельностью главы евродипломатии Каи Каллас и первыми бросками коктейлей Молотова в ходе беспорядков в Грузии — он отметил, что это произошло сразу после одобрения действий протестующих и осуждения силовиков со стороны Каллас.

«Евросоюз из экономического объединения мира времен "союза угля и стали" между до того непримиримыми противниками Германией и Францией окончательно превратился в агрессивный политический блок с военными наклонностями», — отметил Косачев.

Также он упрекнул евродипломатию в двойных стандартах, напомнив, что ведомство не стало высказываться о штурме Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа в 2020 году, однако поддержало протесты в Грузии. «Громить грузинский парламент — "это совсем другое"», — написал в блоге парламентарий.

Ранее сообщалось, что в первый день работы на должности главы евродипломатии Кая Каллас, прибывшая с визитом в Киев, выступила с поддержкой участников антиправительственных демонстраций в Тбилиси.