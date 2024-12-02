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15:14, 2 декабря 2024Россия

В России объяснили слова Зеленского о неспособности вернуть территории

Сенатор Джабаров: слова Зеленского о территориях Украины нацелены за Запад
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Слова президента Украины Владимира Зеленского о неспособности вернуть под контроль Киева потерянные территории нацелены на Запад, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Сейчас ситуация поменялась, поэтому он понимает, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) не очень благоприятное, они теряют один населенный пункт за другим, и, конечно, ни о каком возврате территорий и о возврате к границам 1991 года речи быть не может

Владимир Джабаровроссийский сенатор

«Я думаю, он это прекрасно понимает. Сейчас он пытается такими заявлениями привлечь внимание Запада — видите, вот вы не помогаете нам в нужной мере, смотрите, как Россия шаг за шагом аннексирует наши территории. Но мы не очень верим Зеленскому ни в том, ни в другом случае, мы будем делать то, что нам предписано — решать задачи специальной военной операции (СВО)», — сказал сенатор.

Парламентарий также отметил, что у Украины был шанс мирно разойтись с Россией в самом начале военного конфликта весной 2022 года. По его словам, это было возможно во время переговоров в Стамбуле, однако Киев отказался от соглашений, и диалог оказался безрезультатным.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo заявил, что у Киева недостаточно сил, чтобы отвоевать территории. Он признал, что для решения конфликта необходимо искать дипломатические решения.

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