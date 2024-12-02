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09:15, 2 декабря 2024Интернет и СМИ

В России предрекли поведение Запада на случай возможной эскалации

Симоньян: при эскалации Запад сдастся первым, так как не жаждет победы как РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

В вопросе нагнетания эскалации конфликта западные страны сдадутся первыми и прекратят эту затею, поскольку они не жаждут победы так же самозабвенно, как Россия. Поведение Запада в случае такой ситуации предрекла главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Когда задают вопросы, чем это кончится и что будет, если эскалация будет нарастать и нарастать, у меня нет никаких сомнений, что они остановятся первыми. Потому что нашей страсти к победе, нашего "Вставай, страна огромная" у них нет и никогда не было», — заявила Симоньян.

Главный редактор напомнила, что РФ вела себя благородно в ходе всех конфликтов на протяжении истории государства. Она привела пример, как император Петр I во время военных действий подарил противнику еду и медикаменты.

«Когда Петр I воевал с Карлом, Карл попросил у поляков продовольствие и медикаменты, у союзников своих. Поляки ему дали цену в три раза выше рыночной. И вы не поверите, он тогда обратился к Петру, прямо в разгар войны. И вы не поверите — Петр ему не продал, а подарил. Сформулировав: "Во имя людского к болящим соболезнования и Господней милостыни"», — рассказала она.

По словам Симоньян, часть россиян считает, что России пора перестать говорить со всеми по-доброму. Но, обратила внимание она, сила страны далеко не только в ракетах «Орешник».

«Я считаю, что сила наша в первую очередь в благородстве. И в этом "во имя людского к болящим соболезнования и Господней милостыни". В этом наша сила», — заключила главред RT.

Ранее Симоньян рассказала, что движет Соединенными Штатами на Украине. Она отметила, что США не могут себе позволить «облажаться по-крупному, особенно после Афганистана», иначе Вашингтону придется изменить свое поведение.

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