Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:20, 2 декабря 2024Культура

В России учредили премии в области детской и подростковой литературы

Правительство России учредило премии в области детской и подростковой литературы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

С 2025 года в России будут присуждаться премии в области детской и подростковой литературы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

Размер премий составит 1,5 миллиона рублей. Вознаграждения смогут получить авторы лучших прозаических произведений и поэты, всего будет семь номинаций. «Кроме того, премии будут вручаться за лучшую иллюстрированную книгу для детей и подростков и за лучший издательский проект для детской и подростковой аудитории. Одна из премий будет вручена за вклад в развитие детской литературы», — говорится в сообщении.

Победители будут определяться правительством на основании решения межведомственного совета.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов назвал бредом желание активистов запретить произведение Александра Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Карикатура на тему демократии». Байден помиловал своего сына по двум делам. Как он это объяснил?

      В российской исправительной колонии произошел пожар

      В США заявили о плане Байдена помиловать своего сына заранее

      Предложена новая гипотеза о появлении темной материи

      Премьер Грузии допустил запрет оппозиционных партий

      Украинский пленный рассказал об обмане со стороны командования

      Назван простой способ оценить уровень старения организма

      Евросоюзу предложили стратегию «Европа прежде всего»

      НАТО отработает быструю переброску сил в Эстонию

      Летевший в Таиланд российский самолет с 300 пассажирами совершил аварийную посадку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше