В России учредили премии в области детской и подростковой литературы

Правительство России учредило премии в области детской и подростковой литературы

С 2025 года в России будут присуждаться премии в области детской и подростковой литературы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

Размер премий составит 1,5 миллиона рублей. Вознаграждения смогут получить авторы лучших прозаических произведений и поэты, всего будет семь номинаций. «Кроме того, премии будут вручаться за лучшую иллюстрированную книгу для детей и подростков и за лучший издательский проект для детской и подростковой аудитории. Одна из премий будет вручена за вклад в развитие детской литературы», — говорится в сообщении.

Победители будут определяться правительством на основании решения межведомственного совета.

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