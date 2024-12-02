Макговерн раскритиковал бывшего госсекретаря США Помпео за высказывания о Путине

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что отличная учеба в школе не смогла одарить экс-главу ЦРУ и Госдепартамента США Майка Помпео мудростью.

Так он прокомментировал высказывание Помпео о президенте России Владимире Путине. Экс-госсекретарь в эфире канала Fox News заявил, что после недавнего удара «Орешником» по Украине российский лидер использовал якобы свой последний рычаг воздействия, а с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа его влияние значительно уменьшится.

По словам Макговерна, Помпео окончил Вест-Пойнт как лучший курсант. «Это пример того, что можно получать одни пятерки и провалиться по жизни. (...) Он не сказал ни одной разумной вещи за десятилетие», — подчеркнул он.

Макговерн также заявил, что не понимает, почему люди из окружения избранного главы Белого дома продолжают с полной уверенностью говорить о тех вещах, которых на самом деле не существует и которые не помогут политику в решении политических задач.

Ранее сообщалось, что украинские чиновники огорчены отсутствием бывшего госсекретаря США Майка Помпео в будущей администрации Трампа. По словам высокопоставленного источника в украинской службе безопасности, такое развитие событий является для Киева очень негативным, так как Помпео относится к Украине с большим сочувствием относительно других претендентов на важные с точки зрения внешней политики позиции в администрации, которую сформирует новый американский лидер.