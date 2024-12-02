В США заявили о несоответствии Хантера Байдена критериям для помилования

NYT: Хантер Байден может не соответствовать критериям Минюста для помилования

Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер Байден может не соответствовать критериям Министерства юстиции США для помилования. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, Минюст в основном выдает рекомендации на полное помилование людей, приговоренных к наказанию и отбывающих его, в то время как Хантер Байден не был приговорен к тюремному сроку. При этом в материале подчеркивается, что президент США имеет неограниченное право помиловать любого человека вне зависимости от того, выдаст ли Минюст соответствующую рекомендацию.

Ранее стало известно, что американский лидер заранее продумал план помилования своего сына, в связи с чем Хантер Байден признал свою вину.

1 декабря Белый дом сообщил, что Байден подписал указ о помиловании сына. Президент объяснил это решение несправедливостью судебного преследования.

