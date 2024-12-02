Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:02, 2 декабря 2024Мир

В США заявили о несоответствии Хантера Байдена критериям для помилования

NYT: Хантер Байден может не соответствовать критериям Минюста для помилования
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: David Swanson / Reuters

Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер Байден может не соответствовать критериям Министерства юстиции США для помилования. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, Минюст в основном выдает рекомендации на полное помилование людей, приговоренных к наказанию и отбывающих его, в то время как Хантер Байден не был приговорен к тюремному сроку. При этом в материале подчеркивается, что президент США имеет неограниченное право помиловать любого человека вне зависимости от того, выдаст ли Минюст соответствующую рекомендацию.

Ранее стало известно, что американский лидер заранее продумал план помилования своего сына, в связи с чем Хантер Байден признал свою вину.

1 декабря Белый дом сообщил, что Байден подписал указ о помиловании сына. Президент объяснил это решение несправедливостью судебного преследования.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия подготовила 300 тысяч контрактников для участия в СВО. Что известно об этих полках?

      Нападение агрессивных макак на мужчину с ребенком попало на видео

      В российском регионе предотвратили серию терактов

      В Германии заявили о начале мирного процесса по Украине

      Доходность китайских ценных бумаг упала до 22-летнего минимума

      Мужчина почувствовал недомогание на борту летевшего в Россию самолета и не выжил

      Флагманские смартфоны получат рекордный аккумулятор

      Раскрыт гонорар тяжелобольного Буйнова за новогодние корпоративы

      Правых политиков в Европе предупредили о последствиях победы Трампа

      Назван самый разбогатевший в 2024 году россиянин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше