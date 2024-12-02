Жители российского города пожаловались на четвертый месяц без газа в доме

Жители Перми пожаловались, что в их доме четвертый месяц нет газа

Жители Перми пожаловались, что в их доме четвертый месяц нет газа. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Ura.ru.

Речь идет о многоквартирном доме, расположенном по адресу улица Малкова, 18. По словам одной из его жительниц, газ в начале сентября отключили газовщики, которые не смогли попасть в некоторые квартиры для проведения осмотра вентиляционных каналов.

«Работники газовой службы не могут попасть в некоторые квартиры, а мы даже не знаем собственников этих квартир. Они приходят, а люди на работе. Кто-то из жильцов не может отпроситься с работы. Некоторые, примеру, на заводе работают. Получается, что мы заложники вот этой ситуации. Приходится готовить еду на электроплите — за месяц набежало 1700 рублей», — отметила женщина. Она также подчеркнула, что прежняя управляющая компания (УК), которую в декабре сменит новая, бездействовала.

Учредитель второй УК объяснил, что некоторые жильцы дома демонтировали вентиляционные каналы, и теперь их необходимо восстановить. При этом некоторые из собственников и вовсе не проживают в квартирах, из-за чего найти их будет нелегко. «Сейчас будем писать объявления, как-то через соседей искать, через полицию. В первую очередь управляющей организации необходимо попасть во все квартиры. Похожая ситуация сложилась в доме на Малкова, 14, который нами обслуживается. Там один из собственников вообще на СВО ушел служить, но нам удалось разыскать в Перми его родственников, таким образом мы попали в жилое помещение. Эта работа (по подключению дома к газу) заняла полтора месяца, но сейчас жильцы с газом», — рассказал учредитель «управляйки».

Ранее в этот же день стало известно, что жители поселка Старокамышинск Челябинской области пожаловались на отсутствие отопления на протяжении нескольких дней подряд, а также на мышей, которые завелись в стенах дома из-за невывоза мусора.