Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:55, 2 декабря 2024Экономика

Жители российского города пожаловались на четвертый месяц без газа в доме

Жители Перми пожаловались, что в их доме четвертый месяц нет газа
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Жители Перми пожаловались, что в их доме четвертый месяц нет газа. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Ura.ru.

Речь идет о многоквартирном доме, расположенном по адресу улица Малкова, 18. По словам одной из его жительниц, газ в начале сентября отключили газовщики, которые не смогли попасть в некоторые квартиры для проведения осмотра вентиляционных каналов.

«Работники газовой службы не могут попасть в некоторые квартиры, а мы даже не знаем собственников этих квартир. Они приходят, а люди на работе. Кто-то из жильцов не может отпроситься с работы. Некоторые, примеру, на заводе работают. Получается, что мы заложники вот этой ситуации. Приходится готовить еду на электроплите — за месяц набежало 1700 рублей», — отметила женщина. Она также подчеркнула, что прежняя управляющая компания (УК), которую в декабре сменит новая, бездействовала.

Учредитель второй УК объяснил, что некоторые жильцы дома демонтировали вентиляционные каналы, и теперь их необходимо восстановить. При этом некоторые из собственников и вовсе не проживают в квартирах, из-за чего найти их будет нелегко. «Сейчас будем писать объявления, как-то через соседей искать, через полицию. В первую очередь управляющей организации необходимо попасть во все квартиры. Похожая ситуация сложилась в доме на Малкова, 14, который нами обслуживается. Там один из собственников вообще на СВО ушел служить, но нам удалось разыскать в Перми его родственников, таким образом мы попали в жилое помещение. Эта работа (по подключению дома к газу) заняла полтора месяца, но сейчас жильцы с газом», — рассказал учредитель «управляйки».

Ранее в этот же день стало известно, что жители поселка Старокамышинск Челябинской области пожаловались на отсутствие отопления на протяжении нескольких дней подряд, а также на мышей, которые завелись в стенах дома из-за невывоза мусора.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Новые российские вагоны оказалось невозможно использовать. Их складируют уже в несколько ярусов

      Квартиры россиян-банкротов предложили продавать по-новому

      На Конгрессе молодых ученых отметили важность молодежи для развития атомной отрасли

      Хозяин 400 экзотических животных рассказал о спящем с ним в одной кровати аллигаторе

      Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Сирии

      Жители российского города пожаловались на четвертый месяц без газа в доме

      Россиянин обвинил перинатальный центр в похищении новорожденного сына

      На Украине заметили экспериментальный американский дрон

      Стало известно о возможности новых штрафов для «Газпрома» в Европе

      «Так снимают стресс». Жена российского генерала назвала главную проблему участников СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше