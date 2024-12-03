16-летний российский школьник забил мать-алкоголичку за пристрастие к спиртному

В Надыме российский школьник забил мать-алкоголичку за пристрастие к спиртному

В Ямало-Ненецком автономном округе в отношении 16-летнего российского школьника завели уголовное дело об умышленом причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 27 ноября в городе Надым между юношей и его матерью-алкоголичкой возник конфликт, из-за пристрастия женщины к спиртному. В ходе ссоры, подросток нанес матери три удара ногой в брюшную полость, что привело к разрыву брыжеечной артерии. Полученная травма оказалась не совместима с жизнью.

На время расследования уголовного дела, в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

16 октября сообщалось, что в Волгоградской области Россиянин забил мать-пенсионерку и оторвал ей уши.