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07:48, 3 декабря 2024Силовые структуры

16-летний российский школьник забил мать-алкоголичку за пристрастие к спиртному

В Надыме российский школьник забил мать-алкоголичку за пристрастие к спиртному
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Ямало-Ненецком автономном округе в отношении 16-летнего российского школьника завели уголовное дело об умышленом причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 27 ноября в городе Надым между юношей и его матерью-алкоголичкой возник конфликт, из-за пристрастия женщины к спиртному. В ходе ссоры, подросток нанес матери три удара ногой в брюшную полость, что привело к разрыву брыжеечной артерии. Полученная травма оказалась не совместима с жизнью.

На время расследования уголовного дела, в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

16 октября сообщалось, что в Волгоградской области Россиянин забил мать-пенсионерку и оторвал ей уши.

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