Бывшего замглавы ПФР российского региона выпустили по УДО

В Челябинской области суд выпустил по УДО экс-замглавы ПФР

Копейский городской суд условно-досрочно освободил (УДО) бывшего заместителя главы челябинского регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Александра Орехова, осужденного за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

В результате Орехов освободился на год и два месяца раньше срока. В течение этого времени он должен раз в месяц приходить для регистрации в специализированный государственный орган. Его также обязали за два месяца трудоустроиться и не менять место жительства и работы без уведомления участкового и инспекции УФСИН.

Бывшего чиновника приговорили в октябре 2022 года к четырем годам колонии строгого режима за получение взятки в размере 30 миллионов рублей. В мае мужчину перевели в колонию-поселение.

По версии следствия, Орехов получил деньги от сотрудника частной охранной компании за обеспечение заключения договоров на охрану подразделений фонда. Он свою вину признал и заключил досудебное соглашение.

Подробнее об этом деле «Лента.ру» рассказывала ранее.