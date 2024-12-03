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12:46, 3 декабря 2024Россия

Двое мужчин провалились под лед на пруду в Москве, попытались спастись и попали на видео

В Москве двое мужчин провалились под лед на пруду, одного спасти не удалось
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Москве двое прохожих захотели срезать путь, пройдя по льду Кошачьего пруда в Новогиреево, но провалились в воду. Видео их попытки спастись опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно, как мужчины ползут по тонкому льду в нескольких метрах от берега, однако каждый раз, пытаясь удержаться на поверхности, проваливаются в воду. Позже очевидцы и прибывшие на место сотрудники экстренных служб бросили пострадавшим гибкую трубу, однако остаться на поверхности воды удалось только одному москвичу.

По информации канала, спасти удалось лишь одного из проваливших под лед мужчин. Второго достали из воды без признаков жизни.

Ранее в Санкт-Петербурге трехлетний мальчик провалился по лед искусственного озера на территории усадьбы в деревне Савольщина. Родители ребенка — уроженцы Узбекистана, работающие в расположенных на территории владениях. В момент происшествия, отец малыша занимался чисткой снега и не заметил, как его сын добрался до водоема и выбежал на лед.

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