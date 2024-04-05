Мальчик провалился под лед на территории усадьбы петербургского бизнесмена

47news: 3-летний мальчик провалился под лед на территории усадьбы в Ленобласти

Трехлетний мальчик провалился по лед на территории усадьбы в деревне Савольщина Ломоносовского района Ленинградской области, которая, предположительно, принадлежит петербургскому бизнесмену. Об этом стало известно порталу 47news.

Как выяснило издание, ребенок угодил в искусственное озеро. Спасти детсадовца не удалось. Его родители — уроженцы Узбекистана, работающие в расположенных на территории владениях.

Отец мальчика был занят чисткой снега в то время, как ребенок добрался до пруда и выбежал на лед. На его отсутствие рядом рабочий не обратил внимания, полагая, что тот ушел в дом к матери.

Следователи и представители прокуратуры начали проводить проверку по факту случившегося.

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