Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:00, 3 декабря 2024Силовые структуры

Еще семерых посетителей прославившегося «голой вечеринкой» ночного клуба арестовали за мат

Суд арестовал 7 посетителей московского клуба «Мутабор» за мат
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Лефортовский суд Москвы назначил административные аресты еще семерым посетителям развлекательного клуба «Мутабор» за мат в общественном месте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

К административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») привлечены Шумбасов И.А., Самохвалов И. С., Матвеев Е.А., Филимонов В.А., Королева Е.Д., Хайруллин М. К., Кулла В.

Из протоколов по административным нарушениям следует, что они выражались нецензурной бранью в общественном месте, тем самым проявляя явное неуважение к обществу.

Их задержали в ходе рейда по «борьбы с ЛГБТ-пропагандой» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), уточняет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

2 декабря этот же суд арестовал пятерых посетителей клуба Arma, который ранее назывался Mutabor и прославился «голой вечеринкой» блогерши Анастасии Ивлеевой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц рассказал о таинственном чемодане, с которым приехал в Киев. Что оказалось внутри?

      Доказана 99-процентная эффективность нового препарата против ВИЧ

      В Госдуме ответили пославшему Россию на три буквы Зеленскому

      Солдат ВСУ рассказал о внушении страха командирами

      Бывший оппонент Трампа призвал Байдена его помиловать

      16-летний россиянин оказался в реанимации на Бали с переломами и разрывом желудка

      Еще семерых посетителей прославившегося «голой вечеринкой» ночного клуба арестовали за мат

      На Полюсе холода рекордно потеплело

      Россия рекордно закупилась рыбой в Турции

      Верховный суд отказался рассматривать жалобу блогера Варламова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше