Еще семерых посетителей прославившегося «голой вечеринкой» ночного клуба арестовали за мат

Суд арестовал 7 посетителей московского клуба «Мутабор» за мат

Лефортовский суд Москвы назначил административные аресты еще семерым посетителям развлекательного клуба «Мутабор» за мат в общественном месте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

К административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») привлечены Шумбасов И.А., Самохвалов И. С., Матвеев Е.А., Филимонов В.А., Королева Е.Д., Хайруллин М. К., Кулла В.

Из протоколов по административным нарушениям следует, что они выражались нецензурной бранью в общественном месте, тем самым проявляя явное неуважение к обществу.

Их задержали в ходе рейда по «борьбы с ЛГБТ-пропагандой» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), уточняет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

2 декабря этот же суд арестовал пятерых посетителей клуба Arma, который ранее назывался Mutabor и прославился «голой вечеринкой» блогерши Анастасии Ивлеевой.