Показана польза фруктов и овощей для психического здоровья

Scientific Reports: фрукты и овощи снижают симптомы депрессии

Ученые Центра здорового старения мозга Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее совместно с международными партнерами показали, что употребление большего количества фруктов и овощей может снизить симптомы депрессии у людей старше 45 лет. Исследование, проведенное с участием более 3000 близнецов из Австралии, Дании, Швеции и США, опубликовано в журнале Scientific Reports.

Авторы установили, что высокий уровень потребления фруктов и овощей коррелирует со снижением депрессивных симптомов с течением времени. Это может быть связано с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами витаминов, микроэлементов и пищевых волокон, содержащихся в растительных продуктах. Диета приносит пользу здоровью микробиома кишечника, что оказывает защитное действие на мозг и снижает окислительное повреждение.

Методология исследования базировалась на анализе данных четырех крупных долговременных исследований близнецов старше 45. Близнецовый метод позволил исключить ряд нежелательных факторов, таких как генетические различия и социально-экономический фон раннего возраста, что увеличило надежность выводов. Участники предоставили информацию о своем рационе, а также данные о симптомах депрессии, собранные на протяжении 11 лет.

Результаты показали, что низкое потребление фруктов составляло менее 0,3 порции в день, а овощей — менее 0,5 порции, тогда как высокое потребление достигало 2,1 порции фруктов и 2,0 порции овощей. Несмотря на положительную динамику в снижении депрессивных симптомов, даже высокие уровни потребления не достигали рекомендованных 5 порций в день, установленных Всемирной организацией здравоохранения.

Особенно низкое потребление фруктов и овощей наблюдалось в скандинавских странах, где средний уровень не превышал половины международных рекомендаций. Ученые отмечают, что увеличение потребления до оптимального уровня может усилить выявленный эффект, но требуется дальнейшее изучение этой гипотезы.