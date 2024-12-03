Кандидат на пост канцлера Германии открестился от ультиматума России

Кандидат на пост канцлера ФРГ Мерц заявил, что не ставил России ультиматум

Кандидат на пост канцлера Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц открестился от ультиматума России и заявил, что никогда его не ставил, передает Tagesschau.

«Я никогда не ставил российскому президенту ультиматум», — подчеркнул политик.

Он пояснил, что предлагал предоставить Украине варианты, чтобы Киев мог повлиять на ход конфликта в контексте прекращения огня.

В ноябре Мерц в одном из интервью заявил, что в случае победы на выборах будет готов переговорить с президентом России Владимиром Путиным и выдвинуть ультиматум о прекращении боевых действий на Украине. На это Москве будут даны сутки. Если же это требование не будет выполнено, Мерц поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием.