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23:38, 3 декабря 2024Мир

Кандидат на пост канцлера Германии открестился от ультиматума России

Кандидат на пост канцлера ФРГ Мерц заявил, что не ставил России ультиматум
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента России 2024
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

Кандидат на пост канцлера Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц открестился от ультиматума России и заявил, что никогда его не ставил, передает Tagesschau.

«Я никогда не ставил российскому президенту ультиматум», — подчеркнул политик.

Он пояснил, что предлагал предоставить Украине варианты, чтобы Киев мог повлиять на ход конфликта в контексте прекращения огня.

В ноябре Мерц в одном из интервью заявил, что в случае победы на выборах будет готов переговорить с президентом России Владимиром Путиным и выдвинуть ультиматум о прекращении боевых действий на Украине. На это Москве будут даны сутки. Если же это требование не будет выполнено, Мерц поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием.

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