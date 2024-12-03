Комитет АРИР по Online Branding включил проект СберСеллера в свой кейсбук

Кейс СберСеллера, Мегамаркета и ПИКа стал бенчмарком в brandformance-маркетинге

Кейс, реализованный СберСеллером, Мегамаркетом и компанией ПИК, вошел в кейсбук Practice Stories комитета Online Branding Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР). Он включает в себя 11 примеров brandformance-маркетинга в 2024 году, которые эксперты считают бенчмарками для всего рынка.

Документ Practice Stories представляет собрание практик и уникальных кейсов, демонстрирующих возможности цифровых технологий для построения успешных брендов. В рамках кейса СберСеллер, Мегамаркет и ПИК реализовали решение, которое смогло привлечь внимание потребителя и сфокусировать его на предложения бренда. Для этого на Мегамаркете создали специальный раздел с демонстрацией проектов и планировок компании ПИК, чтобы наглядно показать, что с ПИКом процесс приобретения квартиры так же прост, как покупка товаров на маркетплейсе. Эта идея в сочетании с баннерной рекламой и многоканальной поддержкой смогла достичь 49,8 миллиона показов и 8,6 миллиона охвата.

«Впервые мы объединили усилился с таким крупным девелопером, чтобы продемонстрировать, как легко на самом деле приобрести такой сложный продукт как квартира, запустив лендинг на одном из крупнейших маркетплейсов страны. Таким образом, мы смогли сделать доступнее покупку новой квартиры на уровне CJ. СберСеллер стремится создавать решения, которые делают процесс покупки понятным, быстрым и комфортным для каждого клиента. Именно такие эксперименты формируют будущее цифровой коммерции», — отметила директор по стратегии СберСеллера Евгения Лысенко.

