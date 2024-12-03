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03:47, 3 декабря 2024Мир

Партия Ле Пен вынесла вотум недоверия Барнье

Партия Марин Ле Пен вынесла вотум недоверия премьеру Франции Мишелю Барнье
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Andrea Savorani Neri / Globallookpress.com

Глава французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подтвердила, что поддержит вотум недоверия премьер-министру страны Мишелю Барнье. Об этом она написала в соцсети Х.

По ее словам, фракция выдвинет вотум недоверия, что означает: правительство Франции уйдет в отставку. «Премьер-министр только что активировал статью 49.3 конституции для принятия бюджета социального обеспечения. Этот текст, как и это правительство, заслуживает цензуры», — отметила Ле Пен.

Голосование по вотуму недоверия состоится в среду, 4 декабря.

Ранее стало известно, что правительство Франции оказалось на грани отставки из-за спорного законопроекта о социальных расходах бюджета.

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