Мать известного рэпера умерла после долгой вражды с сыном

Умерла мать рэпера Эминема Дебора, которую он обвинял в наркомании и жестокости

Мать рэпера Эминема Дебора Нельсон ушла из жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает портал TMZ.

Сообщается, что 69-летняя женщина боролась с онкологическим заболеванием: она страдала от рака легких, о котором узнала в сентябре 2024 года. Последние месяцы женщина провела в онкологическом центре, и умерла 2 декабря в городе Сент-Джозефе.

Известно, что Маршалл Мэтерс (настоящее имя Эминема) отражал свое отношение к матери в своих песнях: Дебби родила его в 17 лет и не уделила ребенку никакой заботы и внимания. Кроме того, музыкант обвинял ее в наркозависимости, алкоголизме и жестокости. Женщина все заявления отрицала и говорила, что рэпер просто пытается продавать свои альбомы подороже.

Ранее стало известно, что Эминем станет дедушкой. В мае его дочь Хейли сыграла свадьбу со своим возлюбленным Эваном Макклинтоком. Пара встречается уже больше восьми лет.