Журнал «Москвичка» запустил закрытый клуб «МОСК»

Журнал «Москвичка» объявил о запуске закрытого событийного клуба «МОСК»

Команда журнала «Москвичка» объявила о запуске закрытого событийного клуба «МОСК». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«За год работы "Москвичка" реализовала большое количество проектов и собрала вокруг себя лояльное комьюнити, состоящее из партнеров, читателей и лидеров общественного мнения. Накопленный опыт организации и проведения разноформатных мероприятий послужил стимулом к дальнейшему росту и запуску новых продуктов. Команда "Москвички" разработала, протестировала и официально запускает закрытый событийный клуб "МОСК"», — сообщило издание.

По этому случаю команда журнала устроила камерный ужин, который прошел 2 декабря в Bosco Café в ГУМе. В числе гостей вечера были Снежанна Георгиева, Юлия Барановская, Светлана Бондарчук, Виктория и Дана Манасир, Яна Расковалова, Оксана Рим, Алеша Славко, которым предложили стать амбассадорами клуба.

Фото: Катя Анохина

Команда и амбассадоры клуба в течение года будут проводить разные мероприятия: лекции, выставки, дегустации, тренировки, коктейли, а также тематические поездки. «Год назад мы ответили на запрос появления нового русского глянца "Москвичкой", теперь мы наблюдаем взлет целого ряда новых печатных брендов. Сегодня мы отвечаем на новый запрос созданием закрытого комьюнити единомышленников. "МОСК" — это не для всех, это для своих», — отметила главный редактор журнала Дарина Алексеева.

Программа мероприятий на год и имена амбассадоров будут анонсированы в начале 2025 года. Тогда же откроется продажа клубных карт. Разовое посещение формата лекторий можно будет приобрести в электронном приложении «Москвичка». Для получения членства и покупки карты, позволяющей посещать все мероприятия, необходима будет рекомендация друга, уже состоящего в клубе, или встреча с представителем комьюнити-отдела.

Журнал «Москвичка» выходит с ноября 2023 года. Текущий тираж составляет 30 тысяч экземпляров.