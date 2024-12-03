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11:21, 3 декабря 2024Мир

На Западе рассказали о тревожной тенденции для ВСУ

Newsweek: ВСУ находятся в тяжелом положении из-за продвижения российских войск
Семен Александров (редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в тяжелом положении из-за продвижения российских войск. Об этом рассказал военный аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми в интервью изданию Newsweek.

«Тенденция очень тревожная, нет никаких оснований ждать, что в декабре сложившаяся ситуация успокоится», — отметил он.

По его словам, украинские войска уже долгое время испытывают трудности со стабилизацией фронта, а российские военные в ближайшие месяцы продолжат свое продвижение вперед.

Ранее немецкий генерал в отставке Харальд Куят подчеркнул, что план США по ослаблению России на Украине не сработал. Он добавил, что положение ВСУ постоянно ухудшается, несмотря поставки оружия западными странами. Генерал подчеркнул, что США ставили своей целью ослабление России, однако Вашингтону не удалось ее добиться.

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