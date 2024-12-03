«Нам не нужны кишлаки в городах». Глава СПЧ призвал к жесткой миграционной политике в России

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев высказался, какой, по его мнению, должна быть миграционная политика в России.
Он призвал к тому, чтобы страна была открыта к приему мигрантов, но правила приема и выдачи паспортов при этом должны быть очень жесткими.
Нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов
При этом он уточнил, что нет подсчетов, которые отражали бы количество подобных «кишлаков» и мигрантских гетто. А на вопрос, в каких регионах проблема этнических анклавов наиболее болезненна, привел в пример Калужскую область и конкретно Обнинск. По словам Фадеева, там очень много мигрантов, в некоторых школьных классах больше половины составляют дети приезжих.
Фадеев назвал необходимый порядок приезда мигранта в РФ
Также Фадеев призвал к тому, чтобы трудовой мигрант приезжал в Россию только через контракт с работодателем, заключенный на определенный срок, а в случае нарушения условий договора выдворялся из страны.
Однако он указал, что никто не знает, сколько России нужно мигрантов. «Говорят, что нам надо много мигрантов, без мигрантов вся экономика встанет. Мой вопрос: а сколько вам надо мигрантов? Сколько вешать в граммах? Можно цифру назвать? Цифра пока не называется», — высказался глава СПЧ, посчитав, что именно работодатели, когда на них возложат такую ответственность, скажут, сколько реально нужно работников.
Глава СПЧ признал возможные проблемы в случае запрета принимать детей мигрантов в школы
Говоря о законопроекте, который подразумевает запрет на прием детей мигрантов в российские школы в том случае, если они не знают русского языка, Фадеев признался, что в случае его принятия могут быть «негативные побочные эффекты»: появятся люди, которые не учились в школе и не социализированы в российском обществе.
«Но это не означает, что надо стоять на месте. Надо как можно быстрее организовывать учебные центры», — также указал глава СПЧ, указав, что для обучения потребуются учителя, которые говорят, например, на таджикском или узбекском языке. Он призвал решать этот вопрос быстро.
Указанный законопроект рассмотрят в Госдуме в первом чтении 10 декабря. Он подразумевает обязательную проверку законности нахождения ребенка и его родителей на территории России, а также уровень владения языком у несовершеннолетних. Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что в прошлом учебном году в российских школах из 18 миллионов детей обучались более 200 тысяч детей мигрантов.