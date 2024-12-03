«Нам не нужны кишлаки в городах». Глава СПЧ призвал к жесткой миграционной политике в России

Глава СПЧ Валерий Фадеев предостерег от «кишлаков» в городах России

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев высказался, какой, по его мнению, должна быть миграционная политика в России.

Он призвал к тому, чтобы страна была открыта к приему мигрантов, но правила приема и выдачи паспортов при этом должны быть очень жесткими.

Нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов Валерий Фадеев глава Совета по правам человека

При этом он уточнил, что нет подсчетов, которые отражали бы количество подобных «кишлаков» и мигрантских гетто. А на вопрос, в каких регионах проблема этнических анклавов наиболее болезненна, привел в пример Калужскую область и конкретно Обнинск. По словам Фадеева, там очень много мигрантов, в некоторых школьных классах больше половины составляют дети приезжих.

Фадеев назвал необходимый порядок приезда мигранта в РФ

Также Фадеев призвал к тому, чтобы трудовой мигрант приезжал в Россию только через контракт с работодателем, заключенный на определенный срок, а в случае нарушения условий договора выдворялся из страны.

Валерий Фадеев. Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Однако он указал, что никто не знает, сколько России нужно мигрантов. «Говорят, что нам надо много мигрантов, без мигрантов вся экономика встанет. Мой вопрос: а сколько вам надо мигрантов? Сколько вешать в граммах? Можно цифру назвать? Цифра пока не называется», — высказался глава СПЧ, посчитав, что именно работодатели, когда на них возложат такую ответственность, скажут, сколько реально нужно работников.

Глава СПЧ признал возможные проблемы в случае запрета принимать детей мигрантов в школы

Говоря о законопроекте, который подразумевает запрет на прием детей мигрантов в российские школы в том случае, если они не знают русского языка, Фадеев признался, что в случае его принятия могут быть «негативные побочные эффекты»: появятся люди, которые не учились в школе и не социализированы в российском обществе.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Но это не означает, что надо стоять на месте. Надо как можно быстрее организовывать учебные центры», — также указал глава СПЧ, указав, что для обучения потребуются учителя, которые говорят, например, на таджикском или узбекском языке. Он призвал решать этот вопрос быстро.

Указанный законопроект рассмотрят в Госдуме в первом чтении 10 декабря. Он подразумевает обязательную проверку законности нахождения ребенка и его родителей на территории России, а также уровень владения языком у несовершеннолетних. Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что в прошлом учебном году в российских школах из 18 миллионов детей обучались более 200 тысяч детей мигрантов.