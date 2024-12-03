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00:03, 4 декабря 2024Мир

Неожиданно победивший в Румынии кандидат назвал себя прорумынским политиком

Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску назвал себя прорумынским политиком
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Независимый кандидат, неожиданно победивший в первом туре президентских выборов в Румынии, Кэлин Джеорджеску заявил о важности выстраивания ровных отношений как с Востоком, так и с Западом. Об этом он рассказал в интервью журналисту Мариусу Тукэ.

Так политик отреагировал на утверждения, будто он является пророссийски настроенным. «Я в первую очередь прорумынский. Нам нужно избавить страну от комплекса неполноценности в переговорах с партнерами», — сказал он.

Ранее Джеорджеску ответил на обвинения в связях с Россией. По его словам, распространение подобных слухов — это попытка дискредитировать его. Он подчеркнул, что его интересуют только культурные связи с Москвой, а приоритетом является защита национальных интересов румынского народа.

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