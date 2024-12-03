Правительство Польши призналось в ожидании переломных событий на Украине

Премьер Польши Туск: на Украине за полгода могут произойти переломные события

В ближайшие полгода на Украине могут произойти переломные события, касающиеся вопросов войны и мира, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Его цитирует РИА Новости.

«Польское председательство не для того, чтобы эти очередные шесть месяцев как-то прошли. Нас, возможно, ждут переломные события, касающиеся войны и мира на востоке от нашей границы», — сказал глава польского правительства, говоря о председательстве Варшавы в Евросоюзе (ЕС) в первой половине 2025 года.

Ранее Туск рассказал, что польская линия оборонительных укреплений «Восточный щит» распространится и на границу с Украиной.