В Польше заявили об установке оборонительных укреплений на границе с Украиной

Премьер-министр Туск: «Восточный щит» распространится на украинскую границу

Польская линия оборонительных укреплений «Восточный щит» распространится и на украинскую границу. Об этом рассказал премьер-министр республики Дональд Туск, его цитирует TVP Info.

Премьер Польши заявил, что оборонительные укрепления появятся на границе с Украиной. «Мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя в безопасности на всем протяжении восточной границы», — заявил Туск.

1 ноября глава польского правительства объявил о начале строительства линии оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит». Сообщалось, что уже завершена установка первого участка. Всего в ходе работ в приграничной зоне планируется выкопать 800 километров рвов, разместить минные поля и противотанковые ежи, а также создать систему наблюдения.