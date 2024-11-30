Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:24, 30 ноября 2024Мир

В Польше заявили об установке оборонительных укреплений на границе с Украиной

Премьер-министр Туск: «Восточный щит» распространится на украинскую границу
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Martyna Niecko / Reuters

Польская линия оборонительных укреплений «Восточный щит» распространится и на украинскую границу. Об этом рассказал премьер-министр республики Дональд Туск, его цитирует TVP Info.

Премьер Польши заявил, что оборонительные укрепления появятся на границе с Украиной. «Мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя в безопасности на всем протяжении восточной границы», — заявил Туск.

1 ноября глава польского правительства объявил о начале строительства линии оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит». Сообщалось, что уже завершена установка первого участка. Всего в ходе работ в приграничной зоне планируется выкопать 800 километров рвов, разместить минные поля и противотанковые ежи, а также создать систему наблюдения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США увидели готовность Зеленского завершить конфликт без возврата территорий. На это указали слова о «зонтике НАТО»

      В России проиндексируют социальные пенсии

      Шипулин разочаровался в работе в Госдуме

      У «королевы марафонов» Блиновской снова появился долг

      Путин подписал законы о частной охране и детективах

      Материнский капитал в России вырастет

      Журналист обвинил американские СМИ во лжи о России на фоне провала Запада на Украине

      Армия Сирии подтвердила контроль повстанцев над частью Алеппо

      Путин одобрил штрафы за неправильное содержание домашних животных

      Капитана застрявшего по пути в Антарктиду лайнера застали пьющим в баре и сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше