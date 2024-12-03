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10:46, 3 декабря 2024Силовые структуры

Преподаватели одного из российских институтов подрались около отдела полиции

В Белгороде преподаватели юридического института подрались около отдела полиции
Варвара Митина (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Белгороде два преподавателя юридического института подрались около отдела полиции. Об этом сообщает Baza.

Конфликт, который перерос в драку, произошел вечером 29 ноября между начальником кафедры оперативно-розыскной деятельности и главой факультета заочного обучения. После ссоры один из участников снял побои — врачи диагностировали у него ушибы мягких тканей и ссадину под левым глазом — и пошел в полицию. Мужчина обратился в тот же отдел, возле которого и случилась потасовка.

Ранее массовая драка подростков произошла в Новокуйбышевске Самарской области.

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